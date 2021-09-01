أمانة جدة تكشف عن 3 حدائق نوعية لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء

مسطحات خضراء.. ضمن مبادرات أنسنة المدينة وبتكلفة تقارب 16 مليونًا

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تنفيذ ثلاثة مشاريع حدائق نوعية في أحياء الفضيلة والرياض والريان، على مساحة إجمالية تُقدّر بـ36.745م٢، وبتكلفة تتجاوز الـ15 مليونًا و777 ألف ريال.

وذلك ضمن أعمال تحسين الصورة الجمالية، وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، ومبادرات أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة، التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال المهندس ياسر مفتي مدير عام المرافق والواجهات البحرية في الأمانة: تسارع الأعمال في تنفيذ حديقة الفضيلة جنوب جدة على مساحة 19.700م٢، وكذلك حديقة الرياض شمال المحافظة على مساحة 11.500م٢؛ لافتًا إلى أن الحديقتين ستشكلان متنفسًا حيويًّا للسكان، وتستهدفان جميع شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة والعائلات والشباب والأطفال؛ فيما يتميز المشروعان بتوفير مرافق وخدمات متنوعة تشمل: جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة، وملعبًا رياضيًّا ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات ودورات مياه، بجانب تخصيص مواقع لعربات الطعام وتوفير ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وأضاف "مفتي": أن حي الريان شرق جدة يشهد تنفيذ حديقة نوعية ثالثة على مساحة ٥٥٤٥م٢، تستهدف جميع الشرائح، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات، بالإضافة إلى ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وتسعى أمانة جدة من خلال تنفيذ الحدائق النوعية، إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية.

يُذكر أن أمانة جدة تعمل حاليًا على تطوير حديقة الأمير ماجد على شارع المكرونة بحي الربوة، شمال المحافظة، والتي يجري تنفيذها وفق أعلى المواصفات كأكبر حديقة في مدينة جدة على مساحة إجمالية، تقدر بـ١٢٠ ألف متر مربع.