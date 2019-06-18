"سبق" تكشف حقيقة صورة ذوبان السيارات في السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الواقعة شهدتها ولاية أريزونا الأمريكية عقب حريق أحد المباني

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لسيارتين متضررتين "ذابت" أجزاء منهما من شدة الحرارة، وادعى مروجو الصور أنها في إحدى المدن السعودية والتي تشهد درجات حرارة عالية خلال فترة الصيف.

وبمتابعة مصدر الصورة، كشفت "سبق" أن الصورة ليست في السعودية، إنما تم التقاطها في ولاية أريزونا الأمريكية وأن السيارتين تعرضتا للتلف بسبب ارتفاع الحرارة بسبب حريق في أحد المباني، حيث كانت السيارات متوقفة في مواقف المبنى.



ووقعت الحادثة العام الماضي، وشهدت حينها تعرض عشرات السيارات للأضرار.

