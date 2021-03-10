بعضها على شكل أحجار.. العثور على مخازن ألغام للحوثي في تعز

الجيش اليمني كشفها أثناء تحرير مناطق جديدة في جبهة الكدحة

عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، على مخازن ألغام أرضية تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك أثناء تحريرها مناطق جديدة، في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز.

وبين قائد ميداني أن تلك الألغام كانت بأشكال وأحجام مختلفة، وأن بعضها كانت على أشكال أحجار.

وأضاف القائد لـ"سبتمبر نت"، أن المناطق التي جرى تحريرها وفي مقدمتها الكدحة والأشروح، مليئة بالألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية قبل طردها.