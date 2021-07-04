"الراجحي" ينسحب من رالي طريق الحرير 2021

بعد إلغاء الجزء الثاني من مسار السباق

أعلن بطل الراليات الكابتن يزيد الراجحي انسحابه من رالي طريق الحرير 2021 بعدما أكمل المرحلة الثانية من السباق.

ويأتي هذا القرار بعد أن تم إلغاء الجزء الثاني من المسار، الذي كان من المقرر أن يمر عبر حدود دولة منغوليا؛ بسبب جائحة كوفيد-19، وعدم منح نقاط البطولة للمتسابقين في حال استمرارهم في الرالي.

وأوضح "الراجحي" أنه طالما يتم إلغاء النقاط تصبح المنافسة غير مفيدة، ونقوم بإرهاق أنفسنا والمغامرة بسياراتنا بلا فائدة.

وعلق "يزيد" قائلاً: "نختم مشوارنا القصير من رالي سيلكواي في مدينة غورنو-التايسك الروسية، والذي كان من المفترض أن يكون أطول رالي نخوضه لهذا الموسم، ولكن شاءت الأقدار أن يتم إلغاء القسم المنغولي بسبب الجائحة، وبالتالي إلغاء منح النقاط للفرق".