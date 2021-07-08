"آل الشيخ": قِطَاع الترفيه سيكون منافسًا للعقار والأسهم ومصدر دخل مهم للمواطن

كشف عن اختيار 20 مبادرة من بين 12 ألفًا وفق احتياجات السوق والإبداع والتميز

جدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التأكيد على أن قطاع الترفيه سيكون منافسًا لقطاع العقارات والأسهم، وسيكون مصدر دخل مهم مع السياحة للمواطن السعودي والاستثمار في المملكة بدعم لا محدود من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وكشف آل الشيخ في حديثه لقناة العربية عن آلية تقديم التمويلات للفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه، التي جرى توقيع اتفاقيتها بين هيئة الترفيه وبنك التنمية الاجتماعية، وتصل مجموع قيمة التمويلات لـ500 مليون ريال.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم لاحقًا التوقيع مع بنوك وشركات كبرى.

وعن اتفاقية هيئة الترفيه مع بنك التنمية الاجتماعية قال: إذا كان الشخص لديه مشروع فيقدم على هيئة الترفيه بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وإذا توفرت الشروط فسوف يصل التمويل والدعم إلى مبلغ 10 ملايين ريال للمشروع؛ لافتًا إلى أن المشاريع التي سيتم دعم أفكارها من قِبَل الهيئة؛ هي التي تركز على احتياج السوق والأفكار المبتكرة، كاشفا عن اختيار الهيئة لـ20 مبادرة من بين 12 ألف مبادرة توفرت بها شروط الهيئة من احتياج السوق والإبداع والتميز والتفرد في أفكارها.

وأضاف "آل الشيخ": من بين هذه العشرين، هناك 8 مبادرات شبه قائمة الآن، والـ12 المتبقية سيتم جدولتها وخلال الربع الأول من العام المقبل 2022 ستكون على أرض الواقع بإذن الله".