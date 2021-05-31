"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات تمتد إلى وسط المملكة

رياح نشطة على أجزاءٍ من جنوب منطقة الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة، ورياحاً نشطة على أجزاءٍ من جنوب منطقة الرياض.