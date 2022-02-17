الكويت.. قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية وتكليف "الصباح" بالأولى و"الفارس" بالثانية

تقدما باستقالتهما أمس "اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب"

صدر مرسوم أميري بالكويت اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن المرسوم قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما كلف وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، بتولي وزارة الداخلية بالوكالة.

يذكر أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية كانا قد تقدما باستقالتهما، أمس الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، "اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب" مؤخرًا.