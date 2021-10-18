"التحالف": 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة

تدمير 13 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 من الانقلابيين

‬أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.

وقال "التحالف": إن عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 150 من مليشيا الحوثي.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية.