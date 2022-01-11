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قال: خطوة جديدة في تاريخ الحرب على مستوى اليمن والمحافظة.. حرب نوعية

محافظ شبوة معلنًا تحرير كل أراضي المحافظة: دور التحالف كان أساسيًّا

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قال محافظ شبوة عوض العولقي: إن دور تحالف دعم الشرعية أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة.

وأكد "العولقي" اليوم تحرير كل أراضي المحافظة من المليشيا الحوثية.

وفي وقت سابق، قال "العولقي": إن معركة تحرير شبوة تشكل خطوة جديدة في تاريخ الحرب على مستوى اليمن والمحافظة؛ لأنها كانت حربًا نوعية خلافًا للحروب السابقة.

واعتبر "العولقي" هذا النصر المحقق بتحرير مديريات شبوة بداية النصر لتحرير جميع المحافظات من مليشيا الحوثي.

