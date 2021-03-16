"سدايا" توقع اتفاقية مع "الاتصالات السعودية" لتأسيس بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

بهدف تقديم الحلول وتطويرها للمجالات الصحية والمدن الذكية والبنية التحتية

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي, اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية، بحضور نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم, والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر الناصر, والمشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة المهندس عامر بن هاشم القحطاني, فيما مثل STC نائب الرئيس لقطاع تطوير الأعمال بوحدة الأعمال في الشركة الدكتور سلطان بن حسن بن سعيد.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الحلول وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي للمجالات الصحية، والمدن الذكية والبنية التحتية.

وتأتي الاتفاقية لدراسة تأسيس بنيةٍ تحتيةٍ للذكاء الاصطناعي، والبحث في فرص تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال وتطوير معمل الذكاء الاصطناعي للتطوير، إضافة للتوسُّع في الحلول التقنية وتنفيذها وتقديم الخدمات المشتركة مع الجهات الحكومية، وبحث تطوير الفرص الاستثمارية التي تضمن تقديم حلول تقنية شاملة ومتكاملة بما يخدم توجهات الجهات الحكومية ورؤية 2030.

وأكد المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في "سدايا" الدكتور ماجد التويجري أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد حرص "سدايا" بتمكين القطاع الحكومي والخاص من المضي قدماً نحو الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل ما تحظى به من بنية تحتية متطورة ستمكن - بإذن الله - من الوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور التويجري أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، وتقديم حلول مبتكرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، واستثمار الفرص في هذا المجال الحيوي بما يدعم تحقيق الرؤية المستقبلية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح النائب الأعلى لوحدة الأعمال في STC المهندس رياض المعوض أن هذه الشراكة تأتي من منطلق دورنا كرائد للتحول الرقمي؛ ويُعد الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أهم المجالات التي نركز عليها ضمن إستراتيجيتنا، وكممكن لرؤية 2030 نسخر جهودنا لتمكين القدرات الرقمية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن الاتفاقية تؤكد حرص الهيئة السعودية للبينات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تقديم حلول رقمية وتطويرها، باستخدام الذكاء الاصطناعي والمضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالتعاون مع (STC) بصفتها ممكناً للتحول الرقمي في المملكة، وحرصها على استمرارية تقديمها للحلول الرقمية والذكية والمبتكرة لتمكين التحول الرقمي لقطاع الأعمال سواءً الحكومي أو الخاص بمختلف أحجامه وتخصصاته لضمان استمرارية العمل والوصول إلى جميع العملاء.



