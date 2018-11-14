تنصيب السعودية "نادية الجعيد" سفيرة للنوايا الحسنة عالميًّا

بحضور ممثلي هيئات دولية وكبار الشخصيات بالوطن العربي

نظَّمت المنظمة النرويجية الدولية للعدالة والسلام المؤتمر الدولي الأول لتنصيب سفراء السلام والنوايا الحسنة بفندق شيراتون الشارقة، بحضور عدد من ممثلي الهيئات الدولية والإنسانية، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات بالوطن العربي المهتمين بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان.

وقد تم خلال الملتقى تكريم عدد من رواد ورموز العمل الإنساني والتطوعي في العالم الذين أسهموا في تكريس العمل الخيري والإنساني في مختلف دول العالم. وقد تم منح نادية بنت ثواب الجعيد لقب سفيرة للنوايا الحسنة والعدالة والسلام؛ إذ تعد من ناشطات المجتمع المدني والمنفذين للعمل الإنساني بالمملكة العربية السعودية وبعض دول العالم.

وقد وقع عليها الاختيار بناء على مسيرتها الحافلة بالعطاء، وإيمانًا بدورها المؤثر الذي حوى نقوشًا من نور في سجلات حياتها الزاخرة بمنجزات العمل التطوعي الذي جاء من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تؤمن بها مؤكدة أنها سوف تبذل أقصى جهودها لخدمة العمل الإنساني، وستسخر كل طاقتها الكامنة في خدمة أهداف المنظمة الإنسانية التي ترتكز على إرساء مبادئ العدل والسلام والعمل الإنساني أينما كانت لخدمة العمل التطوعي والاجتماعي والعلمي. وستتمكن السفيرة من العمل تحت مظلة الهيئة الدولية لبرامج الأمم المتحدة.