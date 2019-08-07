التنمية الاجتماعية: فيديو ضرب الطفل بسبب ارتدائه لقميص الأهلي.. قديم واتخذت فيه كافة الإجراءات

‏‏أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.

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07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 07:16 PM

التنمية الاجتماعية: فيديو ضرب الطفل بسبب ارتدائه لقميص الأهلي.. قديم واتخذت فيه كافة الإجراءات

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‏‏أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.

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