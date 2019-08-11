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أشاد بالنجاح المميز الذي تحقق في خدمة الحجيج خلال يوم التروية والوقوف بعرفات

خلال استقباله جموع المهنئين بالعيد... "أمير تبوك" ينقل معايدة القيادة للمواطنين

نقل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - لأهالي المنطقة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.



جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بالقصر الحكومي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم, رؤساء وقضاة المحاكم وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.



وبادل الأمير فهد بن سلطان الجميع التهنئة, مشيداً بالنجاح المميز الذي تحقق في خدمة الحجيج خلال يوم التروية والوقوف في عرفات, بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين - بإذن الله.



ونوه بالجهود القائمة في خدمة الحجاج من جميع الجهات المشاركة, وما ينعمون به من خدمات، مؤكداً أن خدمة الحجاج شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا في المملكة العربية السعودية وهو أمر نعتز ونفاخر به .



بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه أمير المنطقة بهذه المناسبة.