شاهد من نجران.. انطلاق فعالية اليوم الوطني للمشي.. 30 دقيقة تحفّز الأهالي

"آل جليدان": مبادرة لـ"الصحة" تستهدف جميع الفئات بالمملكة وفق "رؤية 30"

أطلق نائب مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، فعالية اليوم الوطني للمشي، بحضور مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبة، وممثلي الدوائر الحكومية، ورؤساء الأندية بالمنطقة؛ وذلك بممشى طريق الملك عبدالعزيز بجوار مستشفى الولادة والأطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن فعالية اليوم الوطني للمشي، تُعَد أحد مبادرات وزارة الصحة لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في مدن ومحافظات المملكة كافة.

وأفاد بأن هذا اليوم يأتي خلال شهر مارس لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع، والسعي لرفع متوسط أعمار السعوديين من 74 عامًا إلى 80 عامًا.

وبيّن "آل جليدان"، أن فعاليات المشي شهدت قبل انطلاقها، الاطلاعَ على أنشطة الأركان التوعوية المصاحبة للفعالية التي تَضَمّنت التعريفَ بطرق الوقاية من العدوى وفيروس كورونا الجديد والتغذية والكشف المبكر للسكري.

وأشار إلى مشاركة مميزة من الأهالي، والمشي 30 دقيقة، وسط حضور مميز من مختلف الأعمار ومشاركة أمانة نجران وتعليم المنطقة والهلال الأحمر السعودي والكلية التقنية وأندية نجران والأخدود.

ولفت المتحدث الرسمي بصحة نجران، إلى أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع من أطفال ونساء رجال، وطلاب مدارس التعليم بجميع مراحله، وطلاب الجامعة، وطلاب التعليم الفني والمهني؛ حيث تم إيضاح فوائد المشي على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

يُذكر أن الصحة في نجران، نفّذت ثلاث حملات ميدانية للمشي في شهر فبراير الماضي في مضمار ملعب نادي الأخدود، وأخرى بالتعاون مع تعليم منطقة نجران، وحملة في محافظة حبونا التي شهدت حضورًا ومشاركة مميزة من أهالي المحافظة.