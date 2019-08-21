"البرهان" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمجلس السيادي بالسودان

بعد أسابيع من المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

أدّى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء السوداني بالخرطوم ورئيسه المكلّف يحيى أبوشورة؛ ليصبح بذلك رسمياً رئيساً للمجلس السيادي بالبلاد.

ويتكوّن المجلس السيادي من 11 عضواً؛ 6 من المدنيين، و5 من العسكريين، ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" سيؤدي كل أعضاء المجلس السيادي، في وقتٍ لاحقٍ القَسَم أمام البرهان.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، قد كشف عن صدور مرسوم دستوري لتشكيل المجلس السيادي، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس سيؤدون القَسَم أمام رئيسه، على أن يتم تعيين رئيس الوزراء في اليوم ذاته (الأربعاء).

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهراً.

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير؛ في أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يستهل السودان خلال شهر سبتمبر المقبل، أول اجتماع بين مجلسَي السيادة والوزراء.

والسبت الماضي، فتح السودان صفحة جديدة عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث.

ووقّع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو؛ وممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، أحمد ربيع.

يأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

ويتوج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضدّ نظام الرئيس السابق عمر البشير.