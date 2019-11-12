بالصور.. سر "شبح الجبل" يكشفه مصور نرويجي: لحظة جميلة ومفاجئة

ظاهرة طبيعية تبدو كظل لجسم رجل عملاق يحيط به وهج من قوس قزح

إذا صادفت في يوم من الأيام ظلًّا لجسم رجل عملاق، يحيط به وهج من ألوان قوس القزح، لا تخف! قد تظنه شبحًا للوهلة الأولى؛ لكنه ليس إلا ظاهرة طبيعية يندر حدوثها.

ويمارس المصور النرويجي، سفين نوردروم، مهنته بالتصوير الفوتوغرافي منذ حوالى 15 عامًا؛ ساعيًا وراء اللحظات الخاصة والأشكال الغريبة التي يعثر عليها في المناطق الحضرية والريفية.

وحين تواجده على أحد تلال العاصمة النرويجية، أوسلو، لاحظ نوردروم ظلًا جميلًا ومفاجئًا، كان قد دفعه لالتقاط صورته وتخزينها بذاكرة كاميرته.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم "Brocken Spectre"، أي "شبح الجبل"؛ إذ يترتب عليها انعكاس أحد الظلال العملاقة للشخص المراقب على الضباب أو على السحب المعاكسة لاتجاه أشعة الشمس.

وفي حديثه مع موقع شبكة CNN الأمريكية، قال المصور النرويجي: "يظهر الشبح عندما تشرق الشمس وراء الشخص المراقب، الذي ينظر من قمة التلة أو الجبل في الضباب".

وكان نوردروم قد شهد هذه الظاهرة مرتين في حياته، واصفًا إياها بأنها "لحظة جميلة ومفاجئة للغاية".

وبدوره، يحرص المصور النرويجي على التقاط هذه الظاهرة، التي تستمر لبضع دقائق، قبل اختفائها، متأملًا أن تخلق صوره نوعًا من الدهشة لدى العديد من الأشخاص.