تنبيه لمستخدمي طرق "أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا": رياح وأتربة مغبرة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنياً السلامة للجميع
أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.