تنبيه لمستخدمي طرق "أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا": رياح وأتربة مغبرة

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنياً السلامة للجميع

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي طريق "أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا" بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍ من (أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.