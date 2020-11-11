‏‫السعودية تتصدر مشهد الجولف عالميًا.. و"الرميان" يعلن إستراتيجية جديدة للاستدامة

النعيم: رعاية "أرامكو" تعكس التزامها بدعم تمكين المرأة والترويج للقيم الإيجابية

أطلق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر الرميان اليوم الأربعاء وبحضور نائب رئيس أرامكو للشؤون السعودية نبيل النعيم.. فعاليات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، ليشكل حدثًا جديدًا في تاريخ الرياضة في المملكة العربية السعودية، وصاحَب الحدث إعلان إطلاق المملكة إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استدامة الجولف، عبر تطوير ثقافة مبتكرة وطموحة تهتم بحماية البيئة وتطوير الاقتصاد وتفعيل الدور الاجتماعي.

وشدد رئيس الاتحاد السعودي للجولف على أهمية الإستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستدامة شكلت أساسًا دائمًا في كل الأعمال المتعلقة بتطوير الجولف في المملكة، ولافتًا إلى أن الهدف يتمثل بتعريف بالمملكة العربية السعودية كرائدة في مجال صناعة أحد أكثر البيئات الرياضية استدامة وفاعلية اقتصادية واجتماعية، وبما يمكن الجميع من التعرف على شيء من ذلك خلال فعاليات البطولتين المقامتين هذا الأسبوع ودورها في عكس الكثير من القيم الإيجابية للرياضة.

من جهة أخرى، أكد نبيل النعيم، أن قرار أرامكو رعاية بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة يعكس التزامها بدعم تمكين المرأة السعودية والترويج للقيم الإيجابية للمجتمع.