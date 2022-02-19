صور الرادار ترصد سحباً ممطرة بتبوك والجوف ومكة.. تمتد إلى بقية المناطق خلال ساعات

بالتزامن مع أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على الرياض والقصيم وشمال الشرقية

قال المركز الوطني للأرصاد، إن صور الرادار توضّح وجود السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرّمة.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تمتد الحالة إلى بقية المناطق خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى موجات غبار، حيث كشفت صور الأقمار الاصطناعية أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على مناطق #الرياض #القصيم وشمال المنطقة #الشرقية.