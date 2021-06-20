الجيش اليمني: مقتل 19 متمردًا حوثيًّا بمأرب وصد هجوم لمليشيا الحوثي في الجوف

في معارك استمرت نحو خمس ساعات شهدتها جبهات القتال شمال وغرب المحافظة

أعلن الجيش اليمني مقتل ما لا يقل عن 19 من المتمردين الحوثيين، في معارك استمرت نحو خمس ساعات شهدتها جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، أن الجيش خاض معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن مدفعية الجيش دمرت عربتين، على متنهما تعزيزات وذخائر، وقُتِل جميع مَن كانوا على متنهما من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إضافة إلى تدمير دبابتين من نوع BMB، وآليات قتالية أخرى تابعة لمليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة، بضربات جوية.

كما صد الجيش اليمني، هجومًا حوثيًّا، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد، وتمكن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلّفتها عناصر المليشيا الفارة، بحسب الوكالة.