"تعليم الخرج" توزّع 1000 جهاز تابلت ذكي على الطلاب والطالبات

"العتيبي": لتسهيل عملية التعلم عن بُعد والدخول على التطبيقات التعليمية

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الخرج في توزيع 1000 جهاز تابلت ذكي على الأسر المحتاجة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية، والتي تقضي بتوفير هذه الأجهزة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.

وفي حديثه لـ"سبق" أوضح مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن هذه الأجهزة سوف تخدم أكثر من ألف طالب وطالبة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد والدخول على التطبيقات التعليمية.

وقدم العتيبي شكره لمؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية على هذه المبادرة، مثمناً جهود المؤسسة في دعم برامج الإدارة.