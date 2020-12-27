تبوك.. سحب وأمطار رعدية تتواصل حتى الـ5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، يتضمن -بمشيئة الله- سُحبًا وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء والوجه وأملج؛ تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
الأرصاد: تُصحَب بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، يتضمن -بمشيئة الله- سُحبًا وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء والوجه وأملج؛ تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.