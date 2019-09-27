شاهد .."متوسطة وثانوية السليمي" تقيم حفل المحافظة بذكرى اليوم الوطني الـ89

بحضور المحافظ وعدد من القيادات التربوية ومديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية

نظمت مدرسة متوسطة وثانوية السليمي، مُمِثلة لمكتب التعليم بالمحافظة؛ احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، وذلك برعاية محافظ السليمي محمد مطلق القنون، وبحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة السليمي الدكتور ضيف الله بن مساعد المرواني، وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية، المدنية منها والعسكرية، وبتغطية من "سبق".

وفي التفاصيل: رحب قائد المدرسة صالح حماد الحربي بمحافظ السليمي، وشكره لرعايته هذا الاحتفال الغالي، كما رحب بمدير مكتب التعليم، وأصحاب السعادة من مديري الدوائر الحكومية بمحافظة السليمي، والضيوف الكرام.

وقال "الحربي": "يطل علينا في كل عام اليوم الوطني لنستحضر مؤسس بلادنا الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لاستلهام الدروس واستشراق المستقبل، وهذا العام مختلف عن غيره؛ لأنه يحمل رؤية المملكة 2030 والمتضمن (شعب قوي، اقتصاد مزدهر، الترحيب بجميع الكفاءات، نبذ العصبية والطبقية) تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -.

وحيّى قائد المدرسة الجنود البواسل الذين يذودون عن أمن الوطن في الحد الجنوبي، وكذلك رجال الأمن في كل مكان من أرض هذا الوطن الغالي.

وسأل الله أن يحفظ لنا قائد مسيرة الخير والنماء والتطوير والبناء، وأن يشد عضده بولي عهده الأمين، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وألقى الطالب عبدالرحمن علي صالح الطويهر، من الصف الثاني متوسط، كلمة الطلاب بهذه المناسبة التي قال فيها: "إن نهضة أي أمة لا تستقيم إذا لم تبن على أسس أصيلة وبنيان متین، ونحن في بلادنا نتذكر بداية قصة مجدنا ونعتز بما لدينا من قيم تشكل فيما بينها لبنات هذا البنيان المتين. وهاهو موعدنا يتجدد كل عام لترجمة حبنا ووفائنا وولائنا لوطننا المعطاء وقيادته الحكيمة".

وأضاف: اليوم الوطني التاسع والثمانون، يُذكرّنا بيوم صُنع به التاريخ بسواعد الرجال وهمة الأبطال، فبزغ فجر وطني عانقت رؤيته السحاب".

واختتم الطالب كلمته بالقول: "إن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك، أن هيأ له قادة أوفياء، وحكامًا سادة، جعلوا رضا الله غايتهم، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وأن شعار اليوم الوطني لهذا العام جاء بـ"همة حتى القمة" ليحاكي همم القادة والمواطنين وليسلط الضوء على الوحدة الوطنية التي أخذت البلاد إلى مستوى عالٍ من التقدم الحضاري بمشاركة قيادة قوية، وليشهد العالم على إنجازات السعوديين العظيمة في شتى المجالات".

وتَضَمّن الحفل عدداً من الفعاليات، والقصائد الشعرية الوطنية، وشارك مجموعة من طلاب متوسطة السليمي في أوبريت، وفقرات متنوعة نالت استحسان الحضور.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والمسؤولون والأهالي، ثم كرّم محافظ محافظة السليمي المشاركين في إنجاح الحفل؛ ومن ضمنها صحيفة "سبق" على تغطيتها الحفل.