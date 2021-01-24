"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج

يجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بتاريخ 6 / 6 / 1442 هـ بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها ( 26 عامًا )، وأسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة ( 10 كلم ) عن المحافظة، وتم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.