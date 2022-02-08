"الرويلي" يلتقي مسؤولًا بالقوات المسلحة الفرنسية

تناولا أوجه التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، مدير التطوير الدولي بوزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق تييري كارلييه.



وتضمن اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجالات العسكرية، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.



وحضر اللقاء مدير الأركان المشتركة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.