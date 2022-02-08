"الرويلي" يلتقي مسؤولًا بالقوات المسلحة الفرنسية

تناولا أوجه التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، مدير التطوير الدولي بوزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق تييري كارلييه.

وتضمن اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجالات العسكرية، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء مدير الأركان المشتركة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

رئيس هيئة الأركان العامة الركن فياض الرويلي وزارة القوات المسلحة الفرنسية

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 02:25 PM

تناولا أوجه التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية

"الرويلي" يلتقي مسؤولًا بالقوات المسلحة الفرنسية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، مدير التطوير الدولي بوزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق تييري كارلييه.

وتضمن اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجالات العسكرية، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء مدير الأركان المشتركة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

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رئيس هيئة الأركان العامة الركن فياض الرويلي وزارة القوات المسلحة الفرنسية

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