"الأرصاد" تنفي علاقتها بمنشور يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر "واتساب"

حذرت من استغلال اسمها وأكدت أنه "دون إذن سابق" وستتخذ الإجراءات القانونية

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنشور الدعائي الذي يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر خدمة "واتساب" وقالت إنه لا يمتّ للهيئة بصلة، وإن الهيئة لم تمنح أي جهة أخرى الاستفادة من شعارها أو معلوماتها في جوانب تسويقية أو دعائية وليس لديها خدمة عبر "واتساب" حالياً.

وحذرت الهيئة، في بيان بثته اليوم، من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وإعلانية دون إذن سابق منها، كما أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت الهيئة أن هذا التنويه جاء بناء على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نتج عنه استغلال للشعار الرسمي لها مرفقاً بعدة معلومات عن الحالة الجوية السائدة في المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم بحسب ما ذكر.