كراني محذّراً: البرد القارس قادم ومعه درجات حرارة لم تُسجَّل

احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن البرد القارس قادمٌ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة لم تُسجل منذ بدايات الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (البرد القارس قادم)، بعون الله يتمركز محور الهواء القارس على الكويت والشرقية السبت 25 يناير؛ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة سواء الصغرى أو العظمى لم تُسجَّل منذ بداية الشتاء.

وأضاف: احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية.. راجياً السلامة للجميع.