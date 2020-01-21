كراني محذّراً: البرد القارس قادم ومعه درجات حرارة لم تُسجَّل

احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن البرد القارس قادمٌ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة لم تُسجل منذ بدايات الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (البرد القارس قادم)، بعون الله يتمركز محور الهواء القارس على الكويت والشرقية السبت 25 يناير؛ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة سواء الصغرى أو العظمى لم تُسجَّل منذ بداية الشتاء.

وأضاف: احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية.. راجياً السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد انخفاض درجات الحرارة

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 01:21 PM

احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية

كراني محذّراً: البرد القارس قادم ومعه درجات حرارة لم تُسجَّل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن البرد القارس قادمٌ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة لم تُسجل منذ بدايات الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": (البرد القارس قادم)، بعون الله يتمركز محور الهواء القارس على الكويت والشرقية السبت 25 يناير؛ حاملاً معه درجات حرارة منخفضة سواء الصغرى أو العظمى لم تُسجَّل منذ بداية الشتاء.

وأضاف: احذروا التعرُّض للتيارات الباردة لتجنُّب الإصابة بالأمراض الصدرية.. راجياً السلامة للجميع.

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