"القثامي" للمرتبة 13 بأمانة الطائف

صدرت موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بترقية وكيل أمين الطائف للتعمير الدكتور أحمد عزيز القثامي إلى المرتبة الثالثة عشرة بأمانة محافظة الطائف.

فيما عبّر الدكتور "القثامي" عن اعتزازه بثقة وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل مزيد من العطاء والإنجاز خلال الفترة القادمة، شاكرًا دعم أمين الطائف له ولكل منسوبي الأمانة سعيًا إلى الارتقاء بالإدارة نحو الأفضل.