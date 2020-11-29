لا تلوح "قارسة" فهل تنحسر "سقيا" اليوم؟ "المسند" يجيب

قال: حتى دخول المربعانية في 7 ديسمبر لا بوادر لهذه الموجة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحسر حالة الأمطار اليوم قليلًا.

وقال "المسند": "اليوم الخامس من الحالة المطرية #سقيا، ومتوقع أن تنحسر الحالة اليوم قليلًا، ومتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من #الشرقية وشمالي منطقة #الرياض، وأجزاء من #الباحة #عسير #جازان #مكة، وربما جنوبي منطقة #القصيم.. هذا والله أعلم".

وعن تعرض أجواء المملكة لموجة قارسة البرودة، قال: "لا تلوح في الأفق القريب أي موجة (قارسة) البرودة على #السعودية؛ وذلك حتى دخول #المربعانية في 7 ديسمبر القادم.. هذا والله أعلم".