بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

مرسم فني ولوحات تعبر عن الانتماء وأناشيد وقصائد وطنية ومشاهد تمثيلية

تصوير: عبدالمجيد آل سهل:

اختتمت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الثلاثاء، احتفالية اليوم الوطني الحادي والتسعين بعدد من الفقرات الوطنية، بدأت بمسيرة وطنية شارك فيها المحافظ المكلف عبدالله المطيري وعدد من مسؤولي الإدارة وطلابها، واختتم بحفل خطابي تنوعت فقراته الوطنية.

وكان محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري قد رعى اليوم الحفل الختامي الذي أقامته إدارة التعليم بالمحافظة على مسرح الإدارة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور مدير التعليم الدكتور إبراهيم آل مغيرة ومساعديه ورؤساء الأقسام التربوية والإدارية والمشرفين التربويين وبعض طلاب المدارس.

وبدأت احتفالات التعليم التي نفذت صباح اليوم، بمسيرة وطنية تقدّمها محافظ الأفلاج المكلف انطلقت من أحد التقاطعات العامة حتى مبنى إدارة التعليم؛ فيما تم تنظيم مرسم وطني في بهو الإدارة احتوى على لوحات وطنية نثر عليها طلاب المدارس مشاعر الفخر بالوطن وقيادته والاعتزاز بإنجازاته، واختتمت البرامج بحفل خطابي على مسرح الإدارة تنوعت فقراته من أناشيد وطنية، إلى قصائد وطنية، ومشاهد تمثيلية، وعرضة نجدية، وكلمة لمدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة رحّب فيها بمحافظ الأفلاج وكل الحضور، وتحدث خلال كلمته عن مشاعر الاحتفال باليوم الوطني والاعتزاز بهذه المناسبة التاريخية الغالية على الجميع ومسيرة البناء والتوحيد ولمّ الشمل في دولة واحدة ومجتمع واحد يسوده الرخاء والإخاء والعدل والسلام؛ مشيرًا إلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تحظى به المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ مؤكدًا في كلمته أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء وشكر وعرفان بالإنجاز والعطاء والخير.