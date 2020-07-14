بريطانيا تدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا

أعلنت إدانتها لتجدد إغلاق صادرات النفط الليبي

دعت الحكومة البريطانية، اليوم، إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والسماح بتدفق صادرات النفط مجددًا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: تُدين بريطانيا تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي؛ مما يسبب أضرارًا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي.

وأضافت: يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، كما يجب إنهاء جميع التدخلات الخارجية في البلاد.