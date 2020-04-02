نجم النصر "مادو " يجري عملية تنظيف للركبة

سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات

أعلن نادي النصر أن نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالله مادو، أجرى، اليوم الخميس، عملية منظار ناجحة لتنظيف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع الكابتن عبدالله لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة في تدريبات الفريق.

يذكر أن آخر ظهور للاعب في مباريات النصر كان بمواجهة الاتحاد والتي أقيمت لحساب منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت 1-1.

نادي النصر عبدالله مادو عملية منظار ناجحة

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02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 03:23 PM

سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات

نجم النصر "مادو " يجري عملية تنظيف للركبة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن نادي النصر أن نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالله مادو، أجرى، اليوم الخميس، عملية منظار ناجحة لتنظيف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع الكابتن عبدالله لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة في تدريبات الفريق.

يذكر أن آخر ظهور للاعب في مباريات النصر كان بمواجهة الاتحاد والتي أقيمت لحساب منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت 1-1.

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نادي النصر عبدالله مادو عملية منظار ناجحة

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