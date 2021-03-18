"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 مارس 2021، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383880 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 240 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373601 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6591 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3688 والحالات الحرجة 564 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 مارس 2021، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383880 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 240 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373601 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6591 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3688 والحالات الحرجة 564 حالة.