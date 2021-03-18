"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 مارس 2021، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383880 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 240 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373601 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6591 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3688 والحالات الحرجة 564 حالة.