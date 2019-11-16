مركز "صحي شوران" بالمدينة ينقذ مواطنة في منزلها

تم تشخيص حالتها بجلطة دماغية

أسهم مركز صحي شوران التابع لتجمع مستشفى المدينة العام في إنقاذ حياة سيدة في منزلها، حيث استقبل المركز صباح الخميس الماضي مراجعًا ينادي من حوله لإنقاذ والدته، مطالبًا بإنقاذها والموجودة في منزلها بالقرب من المركز.

وبادر العاملون بالمركز إلى طمأنته، وإفادته بأن طاقمًا طبيًا سيرافقه في الحال للمنزل، وتحركت على الفور فرقة إسعافية مبادرة مكونة من طبيب وطاقم التمريض الموجود سيرًا على الأقدام باتجاه منزل الحالة لإسعافها، وفور وصولهم تم أخذ العلامات الحيوية والكشف الطبي المبدئي عليها، وأُجريت لها الإسعافات اللازمة، وتم تشخيص حالتها مبدئيًا بجلطة دماغية.

وتم استدعاء فرقة الهلال الأحمر، وفور وصوله سلم الفريق الطبي الحالة لهم لنقلها للمستشفى لاستكمال الفحوص الطبية وعلاجها.

وأكدت "صحة المدينة" للجميع أهمية ثقة المراجعين في المراكز الصحية والعاملين بها، مشيرة إلى دورهم الرئيس في تقديم الخدمات الصحية الأولية وحجر الأساس في منظومة الرعاية الصحية.