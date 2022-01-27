العاصفة الترابية تمتد للرياض خلال الساعات القادمة

"الأرصاد": تتأثر بها منطقتا الحدود الشمالية والجوف

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية تُوضِّح تأثر منطقتي الحدود الشمالية والجوف بالعاصفة الترابية.

وقال المركز: يُتوقع أن يمتد تأثير هذه الحالة خلال الساعات القادمة إلى مناطق: (حائل، القصيم، وشمال منطقتي الرياض والشرقية).