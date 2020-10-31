الحكم "الشمراني " يقود مباراة الاتحاد والأهلي.. في قمة جولة "رئاسة العشرين"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وسيدير لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة ماجد الشمراني. فيما يدير لقاء الهلال وضمك طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم تركي الخضير, ويدير لقاء أبها والاتفاق طاقم تحكيم سعودي أيضًا بقيادة الحكم فيصل البلوي .