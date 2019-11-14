الحصيني ناصحًا مَن لديه مناسبة ليلًا: عليكم بالملابس الشتوية

قال: الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية شتوي خفيف

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء ليلًا تميل للبرودة، مع دخول الحالة المطرية "غيث"، ناصحًا مَن لديه مناسبة في استراحة أو البر، بارتداء الملابس الشتوية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: متوقع -بإذن الله- أجواء معتدلة نهارًا، تميل لبرودة داخل المدن ليلًا وباردة خارجها، أنصح مَن لديه مناسبة في البر أو في استراحة أو في مكان مكشوف من هذه الليلة إلى نهاية الأسبوع الشمالية، بملابس شتوية متوسطة، الوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية شتوي خفيف".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.