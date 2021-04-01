"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 1 أبريل 2021، تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390597 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 386 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378469 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6676 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5452 والحالات الحرجة 699 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 03:39 PM

"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 1 أبريل 2021، تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390597 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 386 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378469 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6676 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5452 والحالات الحرجة 699 حالة.

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