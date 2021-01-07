حصيلة قياسية.. "كورونا" يصيب 4.774 لبنانياً خلال يوم واحد

إجمالي المرضى بالفيروس يصل إلى 204.699

أفادت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 4.774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 16 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وسجل لبنان أمس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 08:24 PM

إجمالي المرضى بالفيروس يصل إلى 204.699

حصيلة قياسية.. "كورونا" يصيب 4.774 لبنانياً خلال يوم واحد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 4.774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 16 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وسجل لبنان أمس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.

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