"ملتقى مكة الثقافي" يبدأ باستقبال الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية

اعتباراً من اليوم ولمدة شهر لتعزيز مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي البدء باستقبال مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية، بدءاً من اليوم ولمدة شهر حتى غرة شهر شعبان، والتي تعزز موضوع الملتقى لهذا العام "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وتعد مبادرة "الابتكارات التقنية" في استخدامات اللغة العربية إحدى المبادرات المؤسسية التي ينظمها ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، والذي يركز في هذا العام على مبادرات مميزة وموجّهة للعناية بلغة القرآن وتعزيز استخدامات اللغة العربية في منطقة مكة المكرّمة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وتركز على الابتكارات والبرمجيات والخدمات الابتكارية في مجال التقنية بهدف إطلاق تقنيات ومشاريع تشارك في التحديات التي تواجه استخدامات اللغة العربية في المنطقة.

وسيتم التأكّد من ملاءمة مخرجات هذه المبادرة لخدمة اللغة العربية واستخداماتها من خلال لجنة تقييم وتحكيم متخصصة تقنية ولغوية، كما ستسهم هذه المبادرة في اكتشاف عديد من المهتمين والمبتكرين من شباب المنطقة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الذين لديهم أعمال وحلول ابتكارية وإبداعية تخدم اللغة العربية.

ومن المنتظر أن يكون هناك مساران للمبادرة: الأول، مسار مشاريع الأفراد, والآخر مسار مشاريع القطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، والذين سيقدمون أعمالهم المشاركة ليتم تحكيمها وترشيح ثلاث جهات فائزة وفق الشروط والضوابط لكل مسار من خلال الشروط العامة لمبادرة الابتكارات التقنية عبر تعبئة نموذج المشاركة باللغة العربية على موقع ملتقى مكة الثقافي منصة "مبادرتي".

http://culture.pcs.makkah.gov.sa/web/index.php?r=site%2Flogin.