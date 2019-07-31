"كذا أجمل" تحقق أهدافها.. وعصف ذهني يثمر مبادرات جديدة

تفعيل العمل التطوعي من خلال نتائج الزيارات للفرق الميدانية

أنهت لجان مبادرة "عسير كذا أجمل" مهامها في غرف العمليات والميدان، بإشراف ومتابعة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، فيما لا زالت اللجنة الإشرافية تعقد العديد من ورش العمل والاجتماعات المتوالية لإعداد التقارير ودراسة المبادرات التي انبثقت من المبادرة الرئيسة في عصف ذهني متّقد، بالتعاون مع اللجان التنفيذية والميدانية.

ونتجت عن المبادرة العديد من الأفكار والمبادرات؛ ومن ذلك: استدامة المبادرة من خلال توظيفها في النشاط المدرسي، وتفعيل العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع من خلال نتائج الزيارات للفرق الميدانية، بالإضافة لإشراك المجتمع؛ وذلك بدعوة الأهالي والأسر للمشاركة في المبادرات والأنشطة النوعية للمنطقة، وتجسيد شخصية الإمام القدوة والفاعل من خلال أئمة المساجد.

وجاء إيصال رسالة استراتيجية عسير تجاه "الإنسان، الأرض، الاقتصاد" ضمن المبادرات، مع التركيز على مجتمع مترابط مدعوم بقيم غنيّة تعدّه لمستقبل زاهر.

وتتضمن الأهداف التي حملتها المبادرة أيضاً: السعي لاستثارة المواهب، ورفع وعي الشباب للخدمة الوطنية، وتعزيز مفهوم التلاحم الوطني، والعمل على إيجاد مدن نموذجية.