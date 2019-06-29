وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية

فاجأتهم في المنزل وتمكنوا من قتلها بعد صراع معها

توفي رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى مساء اليوم، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان سام من نوع الكوبراء العربية.

وتفصيلاً تفاجأ رب أسرة أثناء تواجده بمنزلة بإحدى القرى بمدينة الباحة بدخول ثعبان من نوع الكوبراء لمنزله وقيامة بلدغ الأب ولدغة أخرى لابنته، حيث تمكنوا بعد مقاومة شرسة من قتل الثعبان، وعلى الفور تم نقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى ويلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة شدة سمية هذه النوع من الثعابين، فيما لا تزال الطفله في العناية المركزة تتلقى العلاج .