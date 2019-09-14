هيئة الإذاعة والتلفزيون: تعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية، ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة.

يُشار إلى أن الإعلامي فارس بن حزام يحمل خبرات إعلامية واسعة في الصحافة الورقية والتلفزيون؛ إذ أمضى أكثر من ١٠ سنوات في قناة العربية، وعُيّن قبل سنوات قليلة مديرًا لتحرير قناة "العربية".

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14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:41 AM

هيئة الإذاعة والتلفزيون: تعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين فارس بن حزام مديرًا عامًّا لقناة الإخبارية، ومسؤولاً عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة.

يُشار إلى أن الإعلامي فارس بن حزام يحمل خبرات إعلامية واسعة في الصحافة الورقية والتلفزيون؛ إذ أمضى أكثر من ١٠ سنوات في قناة العربية، وعُيّن قبل سنوات قليلة مديرًا لتحرير قناة "العربية".

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