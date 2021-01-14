"بر العارضة" تودع 552 ألف ريال زكوات للأسر الأشد احتياجًا

"الجابري": الجمعية تسعى إلى الوصول بالدعم لكل المحتاجين

أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان، اليوم الخميس، ٥٥٢ ألف ريال، زكوات لـ١١٥ أسرة من الأسر المسجلة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم صرف مبلغ ٤٠٠ ألف ريال زكوات كدفعة أولى، شملت الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن ثمانية أفراد، والمبلغ المتبقي هو الدفعة الثانية التي شملت بقية الأسر من ذوي الدخل المحدود.

وجاء الصرف على النحو التالي:

تسع أسر مكونة من ١٥ فردًا فأكثر: مبلغ ١٥ ألف ريال

تسع أسر مكونة من ١١ إلى ١٤ فردًا: مبلغ عشرة آلاف ريال

٤٥ أسرة مكونة من ٨ إلى ١٠ أفراد: مبلغ خمسة آلاف ريال

٥٢ أسرة مكونة من ٦ إلى ٧ أفراد: مبلغ ألف ريال

وأضاف "الجابري": تم صرف مبلغ 364.710 ريالات ضمن مشروع الكفالة الشهرية لـ٧٨٠ أسرة، والجمعية تبذل قصارى جهدها بحسب إمكاناتها ليصل دعمها لكل الأسر المحتاجة بالمحافظة.

من جانبه، شكر رئيس مجلس الإدارة، حسين الحريصي، الداعمين وأهل الخير، على ثقتهم في الجمعية؛ مؤكدًا بذل المزيد من الجهد لخدمة المجتمع كافة، والفقراء والمحتاجين والأيتام بشكل خاص.