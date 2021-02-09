مزيج الغيوم والطبيعة.. شاهد من نجران لوحات جمالية بديعة

شهدت أمس أمطاراً متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى

شكّلت الغيوم التي غطت سماء نجران مع الطبيعة الخلابة منظراً جمالياً بديعاً.

ورصد عدد من الصور تلك المناظر الجمالية في أنحاء متفرقة من مدينة نجران.

وكانت منطقة نجران قد شهدت أمس أمطاراً متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.