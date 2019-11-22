"تعليم الليث" يستضيف فعاليات "مهرجان التعليم للتربية الكشفية" على مستوى السعودية

بمشاركة٣٠ إدارة تعليمية من مختلف المحافظات وبمشاركة ١٢٠ قائدًا وكشافًا

تستضيف إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي (الكشفي) المشروع الكشفي "مهرجان التعليم للتربية الكشفية"، الذي تقيمه وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للتعليم العام (الإدارة العامة للنشاط الطلابي – النشاط الكشفي)، بمشاركة ١٢٠ قائدًا وكشافًا، يمثلون ٣٠ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات السعودية، بدءًا من يوم الأحد المقبل ٢٧/ ٣ / ١٤٤١هـ إلى يوم الخميس ١/ ٤/ ١٤٤١هـ.

وقدم مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعته المستمرة، ودعمه للتعليم بالمحافظة. كما رحب "الحازمي" بالوفود الكشفية المشاركة كافة متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.

وأوضح "الحازمي" أن المهرجان يهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين، والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشافين في إطار تربوي.. متطلعًا إلى أن يحقق المهرجان الكشفي أهدافه في تنمية روح الكشافة، والارتقاء بمهارات وقدرات الطلاب المشاركين.

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الطلابي "بنين" حسن بن محمد الثعلبي: إن المهرجان يسعى كذلك إلى مساعدة الكشافين في اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، من خلال تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتطوير المهارات اللازمة والضرورية في مضامين التربية الكشفية لدى الكشافين، واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية.

وأكد "الثعلبي" صدور توجيهات مدير التعليم بتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لإنجاح فعاليات المهرجان، وتجهيز مقر إقامة سكن الوفود وإقامة الفعاليات، وتشكيل اللجان المنظمة والمساندة من الإدارات والأقسام المختلفة كافة في إدارة التعليم.

فيما أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي عبدالله بن محمد البصراوي أن البرنامج يشتمل على العديد من البرامج والمناشط المصاحبة، وتقديم المهارات والفنون الكشفية، إضافة إلى الخبرات الكشفية في المناطق المشاركة كافة، وإقامة المنافسات الرياضية والألعاب الشعبية والترفيهية والمغامرات ومنافسات التحدي والذكاء.. مبينًا أن الإدارات التعليمية المشاركة ستتنافس في (٩) شارات، هي كالآتي: "صديق بنك الدم، هاوي فنون الحبال، الكهربائي، الفارس، دارس النفط، المتحدث، صديق الماء، المزارع والمصور".