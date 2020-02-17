بمشاركة سعودية.. ممثل أمير الكويت يفتتح "المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط"

تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، افتتح الشيخ طلال الخالد، محافظ العاصمة الكويت، المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات بالشرق الأوسط تحت شعار "لقاء المخترعين بالمستثمرين"، بحضور رئيس اللجنة العليا للمعرض ورئيس النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي، والمدير العام لمكتب براءات الاختراع الخليجي عبدالله المزروع، وبحضور ومشاركة عدد كبير من المخترعين من دول مجلس التعاون والدول العربية والآسيوية.

واطلع ممثل أمير دولة الكويت على الأجنحة المشاركة بالمعرض الذي يستمر إلى يوم الأربعاء المقبل، ويشمل 150 مخترعًا ومخترعة من 41 دولة، استعرضوا مشاركاتهم وابتكاراتهم أمام لجان التحكيم الرسمية والجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.

وشاركت السعودية باختراعات عدة، منها: براءة اختراع وسادة وسلامة الركاب داخل المركبات والمؤسسات، وبراءة اختراع "المشفر" لكل من الدكتور عبدالرحمن الربيعان وعبدالإله الصالح والدكتور رائد بن سليم البرادعي وفلاج بن بداي الشعيفاني ومحمود أبوقتله.

من جانبه، أكد محافظ العاصمة، الشيخ طلال الخالد، أن المعرض يتمتع بسمعة كبيرة وممتازة على مستوى الشرق الأوسط، وفي أنحاء العالم كافة؛ وذلك بفضل جهود ودعم أمير الكويت -حفظه الله-.

وفي الإطار ذاته، قدَّم طلال الخرافي شكره العميق لأمير الكويت على دعمه ورعايته المعرض الدولي للاختراعات، وعدَّ المعرض نجاحًا كبيرًا ومفخرة بمشاركة مخترعين من جامعات ومؤسسات بحثية مختلفة وكبيرة.

ومن جانبه، قال مدير مكتب براءات الاختراع الخليجي عبدالله المزروع إن معرض الكويت يعد من أكبر المعارض بالشرق الأوسط بفضل رعاية أمير الكويت، مبينًا أنه من أهم المنتديات والملتقيات العلمية في مجال الابتكارات والاختراعات على مستوى العالم.

وأكد قوة وأهمية معرض الكويت الدولي للاختراعات، وسمعته الكبيرة على مستوى العالم. مبينًا أنه اكتسب صوتًا إعلاميًّا عالميًّا من خلال الحضور الكبير، ومشاركة نخبة متميزة من المخترعين من مجلس دول التعاون الخليجي.

وأشار "المزروع" إلى توجيهات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح الحجرف، باستضافة مخترعَين اثنَين من دول المجلس، بما مجموعه 12 مخترعًا؛ وذلك لإبراز جهودهم في مجال الاختراعات.