أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

نوّه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام القيادة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتقديم جميع التسهيلات لهم، مؤكداً سموه على تسخير كافة الإمكانات للمستثمرين بالمنطقة.

من جهته، أعرب الدكتور "الحبيب" عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وما يقدمه سموه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال المشروع، مثمناً جهود سموه في دعم النشاط التنموي بالمنطقة.