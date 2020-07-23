أمراء ومسؤولون يهنئون خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية

متمنين أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه ويديم عزه

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -رعاه الله- وتكللت بالنجاح.

وقال الدكتور السديس: "إنها لحظات سعيدة، تحمل في طياتها بشائر سلامة وشفاء خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، الملك القائد الحكيم، ومن هنا كان شفاؤه -أيده الله- ابتهاجًا للنفوس، وراحة للقلوب، وشفاءً للصدور، بل نحسبه استجابة من المولى العليّ القدير سبحانه للدعوات الصادقة التي لهجت وألحت بها الألسن فتمت النعمة بفضل الله تعالى.

كما رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- بالنجاح متمنياً أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه ويديم عزه.

وقال نائب أمير منطقة الرياض: "نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين في صحة وعافية وفرحة غامرة بنجاح علاجه من العارض الصحي والوطن اليوم يتباشر بهذا الخبر السعيد " .

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة - حفظه الله -، ولشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم.

ودعا الأمين العام الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، نعمة الصحة والعافية، ليواصل مسيرته في خدمة بلاده المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة الإسلامية.

كما رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- .

وقال سموه: "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحرّ التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال المرارة بالمنظار لمقامكم الكريم والتي تكللت بفضل الله بالنجاح , ودعواتنا جميعاً أن يمن الله عليكم بنعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويرعاكم".

ورفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله - اليوم.

وسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية.

أمير منطقة الجوف

ورفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله -.

وقال "لا يسعني يا مولاي إلا أن أحمد الله على أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لكم -أيدكم الله - بالنجاح التي تابعها أبناؤك المواطنون والمواطنات وهم يبتهلون للمولى عز وجزل أن يمن عليكم بالشفاء ويلبسكم ثوب الصحة والعافية ".

ودعا أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ قائد المسيرة ويمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

أمير الحدود الشمالية‬

ورفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي التي أجريت له -أيده الله- وتكللت - ولله الحمد - بالنجاح .

وقال " أرفع للمقام الكريم أصدق التهاني على نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية ، وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه بأن يرعاكم ويقيكم من كل سوء ومكروه وأن يبقيكم سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادتكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم برعايته وأن يديم عليكم لباس الصحة والعافية " .

وقال "مشاعر أبنائكم المواطنين كانت معكم منذ اللحظات الأولى لدخولكم للمستشفى والقلوب تنبض حبا وولاء والأكف تبتهل للمولى القدير أن يحفظكم برعايته وعنايته.

رئيس الديوان العام للمحاسبة

كما رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان العام للمحاسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة الكريمة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



ونوه بمشاعر الولاء والاهتمام التي يجدها الملك المفدى من المواطنين مما يعكس المكانة العالية الرفيعة التي يحظى بها - أيده الله - في قلوب الجميع، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها وأن يحفظ لها قيادتها و استقرارها.

النائب العام

كذلك رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة، أسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بدوام موفور الصحة والعافية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لمقامه الكريم -أيده الله-.

وقال النائب العام: "إننا لنرفع أكف الضراعة والابتهال بالحمد والشكر للمولى -عز وجل- على تمام نعمته، بأن منّ الله على الشعب السعودي بنجاح العملية التي أُجريت لمقامه الكريم".

وأكد أنّ الألسن لتلهج بالدعاء والقلوب والمشاعر تفيض بالولاء تجاه زوال العارض الصحي الذي ألمَّ به -حفظه الله-، مما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى ويتمتع بها الملك المفدى في وجدان شعبه وأمته.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره وولي عهده الأمين ويمتعهما بموفور الصحة والعافية ويديمهما ذخرًا .

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله- والتي تكللت بالنجاح.

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية.

وقال "السواحة": "نحمد الله عز وجل أن منّ على خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية، ونبتهل للمولى جل شأنه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمه عزاً لوطننا الحبيب وذخراً للإسلام والمسلمين".

وزير الحرس الوطني

كما رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله-ـ

ورفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -, سائلاً المولى أن يسبغ عليه ثياب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً لهذا الوطن العزيز وأبنائه.

نائب أمير منطقة الجوف

ورفع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله -.

وأكد فرحة الجميع بسلامته -رعاه الله- مقرونة بالدعوات لله عز وجل بأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها وباني نهضتها، وأن يديمه ذخراً لشعبه ووطنه وللأمتين العربية والإسلامية.