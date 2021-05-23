الرئيس العراقي: خسرنا تريليون دولار بسبب الفساد منذ 2003

"صالح" شدد على ضرورة مواجهته

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الأحد)، أن بلاده خسرت تريليون دولار بسبب الفساد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

وقال "صالح" خلال كلمته الخاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق: "إن الفساد عطل إرادة الشعب بالتقدم والبناء وتسبب في خروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وبين أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، منها 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة اتخاذ جميع المؤسسات وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد، الذي وصفه بأنه لا يقل خطورة عن الإرهاب.